Про це розповів уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець. Він із жалем зазначив, що це – лише один випадок, який показали публічно.
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Омбудсмен зауважив, що насправді таких випадків дуже багато.
Можливо, навіть тисячі чи десятки тисяч. Тому я вимагаю, щоб комітет ООН з прав людини окремо розглянув ситуацію з правами військовополонених української армії, які не просто в полоні, а під цілодобовими тортурами,
– наголосив Дмитро Лубінець.
У цьому контексті він нагадав і про не менш жахливе відео, оприлюднене росіянами, де вони наживо каструють українського захисника.
"Я, як омбудсмен України, отримував десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо. Але все це накопичується і ми відкриваємо кримінальні провадження", – додав Лубінець.
Лубінець також повідомив, що розіслав колегам омбудсменам світу це відео з проханням, щоб "вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України".
Страта українського військовополоненого: головне
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