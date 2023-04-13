Про це розповів уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець. Він із жалем зазначив, що це – лише один випадок, який показали публічно.

Дивіться також Українська розвідка попередньо вже знає, хто стратив військового, – омбудсман

Омбудсмен зауважив, що насправді таких випадків дуже багато.

Можливо, навіть тисячі чи десятки тисяч. Тому я вимагаю, щоб комітет ООН з прав людини окремо розглянув ситуацію з правами військовополонених української армії, які не просто в полоні, а під цілодобовими тортурами,

– наголосив Дмитро Лубінець.

У цьому контексті він нагадав і про не менш жахливе відео, оприлюднене росіянами, де вони наживо каструють українського захисника.

"Я, як омбудсмен України, отримував десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо. Але все це накопичується і ми відкриваємо кримінальні провадження", – додав Лубінець.

Лубінець також повідомив, що розіслав колегам омбудсменам світу це відео з проханням, щоб "вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України".

Страта українського військовополоненого: головне