Уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець повідомив журналістам, що попередньо українська розвідка встановила воєнних злочинців на відео з жорстокою стратою, яке шокувало весь світ.

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Україна встановлює винних: вже є попередній результат

Дмитро Лубінець повідомив, що розвідувальні органи вже "приблизно знають", хто страчував українського захисника та де саме це відбувалося.

У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем,

– сказав Лубінець.

Натомість на уточнювальне питання журналіста про те, чи зробили це найманці ПВК "Вагнера", Лубінець не відповів. Він пояснив, що це деталі, які не має повноважень розповсюджувати.

Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно,

– додав він.

Контекст. Правозахисник з Gulagu.net Владімір Осєчкін сконтактував з найманцем ПВК "Вагнера" Андрєєм Медведєвим, який втік до Норвегії. Окупант-втікач впізнав на відео своїх "колег-вагнерівців". Наразі Осєчкін збирає конкретну інформацію про нелюдів на відео й обіцяє 3 тисячі євро за неї.

Росія порушила всі норми Женевських конвенцій

Коментуючи страту українського військового, омбудсман уточнив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вже порушила усі можливі норми Женевських конвенцій.

На даний час не існує жодної норми Женевської конвенції, яку б не порушила Російська Федерація. Це і не гідне поводження, це і застосування тортур – як фізичних, так і психологічних, це неналежні умови тримання, це і порушення права на листування, на отримання медичної допомоги. На елементарні речі: як харчі і достатню (кількість) води,

– сказав омбудсман.

Він зазначив, що факти порушень підтверджують фото і відео, які з'являються в мережі та свідчення очевидців. З полону українські військові повертаються схудлі, із порушеннями здоров'я та психологічними травмами. Також Лубінець наголосив, що міжнародні організації не виконують наданий їм мандат. Зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, який є єдиною організацією, котра має повноваження фіксувати порушення Женевських конвенцій.

До слова, станом на 13 квітня реакції Міжнародного комітету Червоного Хреста на жорстоке відео зі стратою військового не було.