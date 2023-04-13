Равнодушие или обычная коммерция: бойкотируют ли книги Мазурчук, оскорбившей бойца

Пока украинское общество пытается прийти в себя после ужасного видео с казнью украинского военного, некоторые позволяют себе унижать замученного бойца. Речь идет о киевском волонтере, ранее занимавшей должность пресс-офицера полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс", Василисе Мазурчук.

Госпожа Василиса до того как писать гадость в соцсетях, занималась написанием литературы. Снимут ли с продажи украинские книжные магазины книги скандальной Мазурчук – выяснила журналистка 24 Канала Ольга Ожогина.

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Известно, что Василиса Мазурчук печатает свои книги под псевдонимом Василиса Трофимовича. И таких в ее коллекции несколько:

"Любовь на линии огня",

"Сказки Донбасса",

"Сказки Златоверхого",

"Добрабатывать".

Ее книги продаются во многих книжных магазинах Украины. И хотя некоторые сайты уже удалили ее книги, купить работы Мазурчука все еще можно.

Позиция издательств

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу представители книжного магазина "Блокпост" отметили, что пока не собираются убирать из продажи книги Мазурчук. На вопрос журналистки, связано ли это решение с коммерческой выгодой, они ответили, что сейчас "изучают и совещаются по этому поводу". В то же время там подчеркнули, что знают о скандале.

Между тем известная "КнигарняЄ" отказалась комментировать этот вопрос. Книги Василисы, очевидно, до сих пор стоят на полках. Впоследствии директор "КнигарняЄ" Виктор Разживин заявил, что пока не будут убирать книги Мазурчук с продажи. Более того, директор книжного магазина несколько раз подчеркнул, что не собирается давать комментарии.

Что сказала Мазурчук

После того, как жуткое видео с жестокой казнью украинского бойца появилось в сети, волонтер начала упрекать воину за то, что в последние мгновения своей жизни он умолял оккупантов остановиться на русском языке.

Более того, Мазурчук начала делить погибших героев на "добрых" и "плохих". Она сравнила казненного бойца с Александром Мациевским, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине". Мазурчук подчеркнула, что Мациевский скончался достойной смертью, а украинский солдат, которому отрезали голову – нет.

Очевидно после таких заявлений на женщину полилась волна хейта, критики и грязи. Украинцы никому не позволят осквернить честь и достоинство тех, кто отдает жизнь за мир в Украине. Впоследствии Мазурчук опубликовала еще один пост, в котором отметила, что извиняться за такие цинические заявления не собирается.

После всего, что наговорила Мазурчук, украинцы подчеркивают, что у нее нет возможности больше что-то писать и печататься на украинском.