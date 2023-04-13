Киевская волонтерка и пресс-офицерка полка "Днепр-1" Василиса Мазурчук оскандалилась циничными заявлениями в сторону казненного украинского воина. Через волну хейта сообщение Мазурчук таки удалила.

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Что возмутило украинцев

После того, как ужасная история получила огласку, волонтерка решила прокомментировать ситуацию. Женщина вместо того, чтобы посочувствовать, стала травить гибель военного.

Волонтерка начала упрекать воину за то, что в последние мгновения своей жизни он умолял оккупантов остановиться на русском языке. Более того, Мазурчук начала делить погибших героев на добрых и плохих. Она сравнила казненного бойца с Александром Мациевским, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине".

Мазурчук подчеркнула, что Мациевский умер достойной смертью, а украинский солдат, которому отрезали голову – нет.

Лучше как Воллес в "Храбром сердце" – "непокоренным", чем визжать на их языке – "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сберечь достоинство. Ибо на войне избежать гибели иногда очень тяжело,

– издала героиня скандала.



Удален пост Мазурчук / Скриншот

Далее она объяснила, что, по ее мнению, нет смысла "просить у изверга не убивать, чтобы не было больно". Говорит, что они всегда сделают наоборот.

Конечно, после таких заявлений на женщину оправданно полилась волна хейта, критики и грязи. Украинцы не позволят осквернить честь и достоинство тех, кто отдает жизнь за мир в Украине.

Прощения не было

Впоследствии Мазурчук опубликовала еще один пост, в котором отметила, что извиняться за такие цинические заявления не собирается. Более того, она обвинила украинцев в том, что они "криво читают" и заявила, будто не высмеивала гибель бойца.

"Пост был о том, что нет смысла просить у извергов и убийц – нет смысла. Только планомерное выдавливание нечистые из нашей земли. Только так. Жаль, что кто-то понял это как повод к травле", – говорится в сообщении.

Однако оправдаться женщине не удалось – ее и дальше кенселят в соцсетях и заставляют извиниться за сказанные слова.

Волонтерке объяснили, что она не имеет права учить бойцов, как им вести себя на казни, в частности, с какими словами умирать.

"В этой стране солдат может только погибнуть так, чтобы всем нравилось, иначе недостаточно воюешь, не там воюешь, не с этой мотивацией воюешь", – написала военнослужащая Маричка Искровская.

Все, что известно о казни пленника украинского военного – читайте в материале 24 Канала.