Так оккупанты реагируют на видео, на котором, вероятно, вагнеровец отрезает голову украинскому пленнику. В телеграм-канале, связанном с ПВК "Вагнер" цинично заявили, что якобы "обе стороны прибегают к жестоким действиям".

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Что говорят в ISW о реакции россиян

Постоянное использование российскими войсками такой насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину российской армии,

– заявили аналитики.

Стоит добавить, что украинская разведка объясняла, что российские оккупанты публикуют видео со зверствами над украинскими воинами для устрашения своих. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов объяснил, что Кремль пытается донести своим бойцам – мол, не думайте сдаваться в плен, потому что в плену с вами будут делать то, что мы делаем с украинскими пленными.

Кроме того, такой публичной демонстрацией жестокости оккупанты пытаются деморализовать, посеять панику в украинских силах обороны и безопасности. Однако украинские разведчики заверили, что это им не удастся.

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