Так оккупанты реагируют на видео, на котором, вероятно, вагнеровец отрезает голову украинскому пленнику. В телеграм-канале, связанном с ПВК "Вагнер" цинично заявили, что якобы "обе стороны прибегают к жестоким действиям".
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Что говорят в ISW о реакции россиян
Постоянное использование российскими войсками такой насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину российской армии,
– заявили аналитики.
Стоит добавить, что украинская разведка объясняла, что российские оккупанты публикуют видео со зверствами над украинскими воинами для устрашения своих. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов объяснил, что Кремль пытается донести своим бойцам – мол, не думайте сдаваться в плен, потому что в плену с вами будут делать то, что мы делаем с украинскими пленными.
Кроме того, такой публичной демонстрацией жестокости оккупанты пытаются деморализовать, посеять панику в украинских силах обороны и безопасности. Однако украинские разведчики заверили, что это им не удастся.
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Казнь украинского пленника: основное
- 11 апреля в сети опубликовали видео, на котором россияне убивают украинского пленника, отрезая ему голову. На следующий день появились кадры, на которых видно тела изуродованных украинских военных и слышны оккупанты, объясняющие, как надругались над ними.
- Владимир Зеленский заявил, что виновных накажут. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что это дело чести – найти этих убийц.
- В Минобороны заверили, что уже устанавливают личности военных преступников. В то же время в самой России решили сказать, что "шокированы" и "сначала нужно проверить достоверность" видео.
- Дмитрий Кулеба после этих видео обратился к Западу. Глава украинского МИД заявил, что свой шок от видео казни воина Запад должен конвертировать в реальные действия. В частности, ускорить поставки оружия и боеприпасов, усилить санкции против России и создать специальный трибунал.
- То есть ВСУ немедленно нужно оружие и еще больше мощной техники, чтобы выгнать россиян из нашей земли.