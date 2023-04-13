Так окупанти реагують на відео, на якому, ймовірно, вагнерівець відрізає голову українському полоненому. У телеграм-каналі, пов'язаному з ПВК "Вагнер" цинічно заявили, що нібито "обидві сторони вдаються до жорстоких дій".

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Постійне використання російськими військами такої насильницької тактики та її підтримка в російському інформаційному просторі підриває професіоналізм і дисципліну російської армії,

– заявили аналітики.

Варто додати, що українська розвідка пояснювала, що російські окупанти публікують відео зі звірствами над українськими воїнами для залякування своїх. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов пояснив, що Кремль намагається донести своїм бійцям – мовляв, не думайте здаватися у полон, бо в українському полоні з вами будуть робити те, що ми робимо з українськими полоненими.

Окрім того, такою публічною демонстрацією жорстокості окупанти намагаються деморалізувати, посіяти паніку в українських Силах оборони та безпеки. Проте українські розвідники запевнили, що це їм не вдасться.

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