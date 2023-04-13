Так окупанти реагують на відео, на якому, ймовірно, вагнерівець відрізає голову українському полоненому. У телеграм-каналі, пов'язаному з ПВК "Вагнер" цинічно заявили, що нібито "обидві сторони вдаються до жорстоких дій".
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Що кажуть в ISW про реакцію росіян
Постійне використання російськими військами такої насильницької тактики та її підтримка в російському інформаційному просторі підриває професіоналізм і дисципліну російської армії,
– заявили аналітики.
Варто додати, що українська розвідка пояснювала, що російські окупанти публікують відео зі звірствами над українськими воїнами для залякування своїх. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов пояснив, що Кремль намагається донести своїм бійцям – мовляв, не думайте здаватися у полон, бо в українському полоні з вами будуть робити те, що ми робимо з українськими полоненими.
Окрім того, такою публічною демонстрацією жорстокості окупанти намагаються деморалізувати, посіяти паніку в українських Силах оборони та безпеки. Проте українські розвідники запевнили, що це їм не вдасться.
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Страта українського полоненого: основне
- 11 квітня у мережі опублікували відео, на якому росіяни вбивають українського полоненого, відрізаючи йому голову. Наступного дня з'явились кадри, на яких видно тіла понівечених українських військових та чутно окупантів, які пояснюють, як поглумилися над ними.
- Володимир Зеленський заявив, що винних покарають. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що це справа честі – знайти цих вбивць.
- У Міноборони запевнили, що вже встановлюють особи воєнних злочинців. Натомість у самій Росії вирішили сказати, що "шоковані" та "спочатку треба перевірити достовірність" відео.
- Дмитро Кулеба після цих відео звернувся до Заходу. Глава українського МЗС заявив, що свій шок від відео страти воїна Захід має конвертувати у реальні дії. Зокрема, Україні прискорити постачання зброї та боєприпасів, також необхідно посилити санкції проти Росії та створити спеціальний трибунал.
- Тобто ЗСУ негайно потрібна зброя та ще більше потужної техніки, щоб вигнати росіян з нашої землі.