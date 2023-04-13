Російських нелюдів, які стратили українського героя, неодмінно знайдуть. Олексій Данілов зауважив, що це –справа честі.

Зверніть увагу Росіяни жорстоко стратили українського полоненого

Кулеба звернувся до Заходу

Глава МЗС України заявив, що відео, яке опублікували російські окупанти, повертає світ у найтемніші часи. Тоді заприсягалися: ніколи знову.

Кулеба закликав конвертувати шок від звірства росіян у реальні дії. Зокрема, прискорити постачання зброї та боєприпасів, посилити санкції проти Росії та створити спеціальний трибунал.

Окрім того, Кулеба закликав виключити Росію з Радбезу ООН та організації загалом.

Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини,

– наголосив глава МЗС України.

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – також наголосив, що терористична країна не має головувати в Радбезі та не може мати права вето. Особи воєнних злочинців вже встановлюють. Нелюди відповідатимуть за скоєне.