Российских извергов, которые казнили украинского героя, непременно найдут. Алексей Данилов заметил, что это – дело чести.

Обратите внимание Р осеяне жестоко казнили украинского пленника

Кулеба обратился к Западу

Глава МИД Украины заявил, что видео, опубликованное российскими оккупантами, возвращает мир в самые темные времена. Тогда клялись: никогда снова.

Кулеба призвал конвертировать шок от зверства россиян в реальные действия. В частности, ускорить поставки оружия и боеприпасов, ужесточить санкции против России и создать специальный трибунал.

Кроме того, Кулеба призвал исключить Россию из Совбеза ООН и организации в целом.

Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – также подчеркнул, что террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе и не может иметь права вето. Личности военных преступников уже устанавливают. Нелюди будут отвечать за содеянное.