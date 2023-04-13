Об этом заявил основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он сконтактировал с наемником, который сейчас находится в Норвегии.

Достойно внимания Если видео с казнью пленника настоящее, то Россия станет в один ряд с ИГИЛ, – президент Чехии.

Украинского военного, вероятнее всего, казнили вагнеровцы

Владимир Осечкин сконтактировал с бежавшим в Норвегию Андреем Медведевым – наемником ЧВК "Вагнера". По словам правозащитника, тот узнал на видео сверхжестокого убийства своих "коллег".

Он однозначно узнает там своих "коллег", бойцов ЧВК "Вагнера" по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации,

– говорит Осечкин.

В этом контексте правозащитник вспомнил, что в 2017 году наемники ЧВК "Вагнера" в Сирии с особой жестокостью убили человека, расчленили его и подожгли останки. Только через 2 года удалось подтвердить, что эту казнь совершили именно вагнеровцы.

Сейчас Осечкин собирает конкретную информацию об извергах на видео и обещает 3 тысячи евро за нее.

Россияне казнили украинского пленника

Вечером 11 апреля в сети появилось видео, на котором видно, как россияне особенно жестоко убивают украинского пленника, отрезая ему голову. Вероятно, эти ужасные кадры сняты еще прошлым летом. Если это действительно сделали вагнеровцы, то, вероятно, эта казнь произошла на Востоке нашего государства.

Эти кадры вызвали шок и негодование у украинцев. СБУ начало расследование, а президент Владимир Зеленский подчеркнул, что виновные будут наказаны. Представители власти обещают установить причастных к этой казни.

Кроме того, в сети появилось еще одно видео, на котором видны изуродованные тела украинских военных и слышны россияне, которые рассказывают, как надругались над ними. Вероятно, это тоже были вагнеровцы.