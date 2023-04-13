На казнь украинского пленника чешский лидер отреагировал на пресс-конференции после первого заседания Совбеза страны, которое он провел в должности президента. Петр Павел отметил, что пока не может четко говорить о конкретном случае, однако известно о многих других.

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Павел осторожен в формулировках, но жесток к России

Петр Павел отметил, что пока подлинность видео с казнью не доказана, то он именно об этом случае конкретно говорить не может, но отметил, что если видео настоящее – России место рядом с мировыми террористами.

Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с "Исламским государством", которое мы все должны осудить,

– отметил Павел.

В то же время чешский лидер отметил, что задокументированы многие другие случаи жестокости со стороны россиян в отношении украинских пленных. Павел убежден, что такой жестокости в наше время не место. Следует отметить, что в ООН подтверждены по меньшей мере 15 казней украинских воинов российскими оккупантами.

Обратите внимание! "Исламское государство" (ИГИЛ) – террористическое образование на Ближнем Востоке. Боевики известны особенно жестокими казнями в Сирии и Ираке.

Кулеба обратился к миру после обнародования жестоких кадров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что опубликовано россиянами видео возвращает мир в самые темные времена, хотя и звучали лозунги "Никогда снова". Министр призвал партнеров ускорить поставки оружия и боеприпасов, ужесточить санкции против России и создать специальный трибунал.

Также Дмитрий Кулеба отметил необходимость исключения России из Совбеза ООН и организации в целом. Стоит отметить, что с 1 апреля началось месячное председательство страны-террориста в Совбезе.