На казнь украинского пленника чешский лидер отреагировал на пресс-конференции после первого заседания Совбеза страны, которое он провел в должности президента. Петр Павел отметил, что пока не может четко говорить о конкретном случае, однако известно о многих других.
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Павел осторожен в формулировках, но жесток к России
Петр Павел отметил, что пока подлинность видео с казнью не доказана, то он именно об этом случае конкретно говорить не может, но отметил, что если видео настоящее – России место рядом с мировыми террористами.
Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с "Исламским государством", которое мы все должны осудить,
– отметил Павел.
В то же время чешский лидер отметил, что задокументированы многие другие случаи жестокости со стороны россиян в отношении украинских пленных. Павел убежден, что такой жестокости в наше время не место. Следует отметить, что в ООН подтверждены по меньшей мере 15 казней украинских воинов российскими оккупантами.
Кулеба обратился к миру после обнародования жестоких кадров
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что опубликовано россиянами видео возвращает мир в самые темные времена, хотя и звучали лозунги "Никогда снова". Министр призвал партнеров ускорить поставки оружия и боеприпасов, ужесточить санкции против России и создать специальный трибунал.
Также Дмитрий Кулеба отметил необходимость исключения России из Совбеза ООН и организации в целом. Стоит отметить, что с 1 апреля началось месячное председательство страны-террориста в Совбезе.