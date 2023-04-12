Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире 24 Канала. Он отметил, что видео зверств появляется примерно раз в несколько недель.
Важно Это видео России, какой она есть – для них нет людей, – Зеленский о казни военного
Зачем Россия показывает видео со зверствами над украинскими воинами
По словам Юсова, это реальная геноцидная война. Этот публичный показ казни – неслучайный. Это продолжение направленной политики России по освещению зверств своей армии против украинцев. Цель этой политики – попытка деморализовать, посеять панику в украинских Силах обороны и безопасности, что им не удастся.
Но такой целью этих публичных зверств является, в частности, запугивание и своих бойцов, мол, не думайте сдаваться в плен, потому что в плену с вами будут делать то, что мы делаем с украинскими пленными,
– рассказал представитель разведки.
Он подчеркнул, что Украина остается демократическим государством и соблюдает Женевские конвенции. Относительно видео с обезглавлением нашего военного Юсов заявил, что сейчас проводят подробную проверку содержания контента – места, локации, данных о личности и так далее.
По словам представителя ГУР, это очередной вопиющий факт нарушения всех возможных и невозможных правил и норм ведения войны.
"Это факт, на который мир должен обратить внимание не только с сочувствием или возмущением, но совместной работой по привлечению ответственности всех виновных", – подчеркнул Юсов.
Россияне казнили украинского военного: все, что известно
- 11 апреля в сети распространяли видео обезглавливания украинского защитника.
- В Офисе Президента уже отреагировали на жуткие кадры. Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты получат ответ и ответственности не избежать.
- Позже 12 апреля в CNN сообщили об еще одном видео, на котором террористы также казнят украинских бойцов. В издании отметили, что эти материалы оккупанты могли отснять на Бахмутском направлении, где уже с лета 2022 года продолжаются ожесточенные бои.
- На ролик отреагировали в Службе безопасности Украины. В ведомстве заявили, что начато досудебное расследование этого военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаях ведения войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что законная ответственность будет за все. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам.