"Немає сил терпіти перемовини": Кулеба сказав, скільки Patriot може отримати Україна

Україна дуже довго просила ППО, зокрема ефективні системи Patriot. Нарешті європейські лідери "прокинулися" та почали діяти у цьому напрямку. Очільник МЗС України розповів деталі.

Станом на зараз в Україні "на радарі" чотири батареї Patriot. Про це в етері телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 Канал.

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"Давайте вже ухвалювати рішення"

Щодня Україна стикається з ракетними обстрілами з боку країни-агресорки. На тлі постійних атак наша держава потребує додаткової протиповітряної оборони від партнерів. Станом на зараз стосовно цього питання ведуть регулярні перемовини.

Я вже дую на воду, і я думаю про таку конкретику буде найкраще дізнаватися вже коли відповідні рішення будуть ухвалені, як це було з німецькою батарею ППО, коли канцлер Шольц подзвонив президенту Зеленському і власне вони досягнули остаточного рішення,

– розповів Кулеба.

За його словами, головним завданням власне міністрів це готувати подібні рішення. Як зазначив глава МЗС України, наразі у нашої держави "на радарі" є вже чотири конкретних батареї, якщо йдеться про Patriot. Водночас посадовці й досі ведуть перемовини між Україною та країнами-партнерами, зокрема і Сполученими Штатами.

Сьогодні та минулого тижня на засіданні очільників МЗС країн "Великої сімки" всім казав, що шановні, ну вже просто немає сил терпіти перемовини, давайте вже ухвалювати рішення, тому наше завдання зараз – пришвидшити ухвалення рішень,

– наголосив український політик.

Він зауважив, що ці рішення обов'язково будуть ухвалені, і це позитивний для України результат. Кулеба нагадав, що сьогодні Володимир Зеленський говорив із Джо Байденом і питання ППО було однією з ключових тем розмови.

Про що говорили лідери України та США: головне

Як розповів Володимир Зеленський, президент Сполучених Штатів запевнив, що, в разі схвалення і Сенатом, негайно підпише закон, який стосується надання пакета допомоги нашій державі. Український лідер відзначив двопартійну підтримку законопроєкту про допомогу Україні та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

За його словами, інший документ, який ухвалила Палата представників того ж дня, також дуже важливий. Ідеться про конфіскацію російських активів, що "посилає потужний сигнал".

Перший пакет оборонної допомоги, який надійде після ухвалення закону, "буде швидким та потужним". У цьому запевнив Джо Байден. Очікується, що ця допомога посилить українську ППО, а також далекобійні й артилерійські спроможності.