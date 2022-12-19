Різдво не 7 січня, а 25 грудня: скільки українців підтримують ідею перенесення дати

В Україні за рік значно зросла кількість тих, хто підтримує ідею перенесення дати Різдва з 7 січня на 25 грудня. про це свічать дані соціологічного опитування.

Якщо у 2021 році святкування Різдва 25 грудня підтримували лише 26% опитаних, то зараз "за" майже половина. Такі дані оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Детальніше інформує 24 канал.

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44 % українців за перенесення дати Різдва

44% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня. Проти – 31 %. До речі, роком раніше цей показник складав 58 процентів. Зауважимо, ще 23% опитаних зазначили, що їм байдуже це питання, а 2% – не змогли відповісти.

Чи підтримують опитані ідею перенесення дати святкування Різдва / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців Заходу України та Києва. Зокрема, "за" понад половина опитаних. Натомість відносна більшість мешканців Півдня та Сходу проти перенесення дати.

Соціологи також зазначили, що спостерігається значна підтримка перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Тим часом серед прихожан ПЦУ – таких майже половина (46%), при цьому третина проти такої ідеї.

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Коли українці святкуватимуть Різдво

За 2022 рік дещо зросла кількість тих, хто вже святкує Різдво лише 25 грудня – з 4 до 11%. Тим часом частина опитаних (25 % проти 18% у 2021-му) святкуватимуть в обидві дати, а 8 % взагалі не святкують Різдво.

Коли українці святкуватимуть Різдво / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Соціологи опитали 1000 респондентів упродовж 20– 21 листопада 2022 року. Дослідження проводили методом CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Аудиторія – українці віком від 18 років у усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.