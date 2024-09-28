Кількість жінок в ЗСУ зросла: скільки в Україні військовослужбовиць
Джерело:Міноборони України
Наразі у ЗСУ служать понад 60 тисяч жінок. Значна частина з них виконують завдання на лінії фронті.
Загалом станом на кінець вересня 2024 року у Збройних Силах України 68 тисяч жінок, повідомили в Міноборони. Ще станом на січень цього року їх було 62 тисячі.
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Скільки військовослужбовиць зараз на фронті
Держсекретарка МОУ Людмила Дараган виступила на міжнародному семінарі з питань гендерної рівності, який відбувся в межах щорічного Рішельє-форуму публічної служби у Києві. Вона зазначила, що жінки відіграють рівну з чоловіками роль у зміцненні української обороноздатності.
Дараган розповіла, що з 68 000 жінок, які служать в ЗСУ, понад 48 000 військовослужбовиць. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць.
Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю,
– сказала Дараган.
Спираючись на власний досвід проходження служби, вона зазначила, що гендерна політика Міноборони за останні роки змінилася.
До прикладу, у 2018 році жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях. Проте ця можливість тривалий час залишалася нереалізованою.
Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони,
– пояснила вона.
За її словами, також вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. До прикладу, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма – до цього була доступна лише парадна.
- Водночас у ЗСУ залишається проблема домагання до жінок. Зокрема нещодавно військова медикиня повідомила про сексуальні домагання, яких вона зазнала з боку колеги під час служби. Офіційне розслідування так і не було розпочато, тож жінка звернулася до ДБР. Після цього петиція про протидію сексуальним домаганням у ЗСУ набрала необхідну кількість голосів.
- Володимир Зеленський сказав, що 21 березня 2024 року до Статуту внутрішньої служби ЗСУ були внесені зміни, які забороняють сексуальні домагання, насильство та дискримінацію за статевою ознакою, а також уточнюють проведення внутрішніх розслідувань таких випадків. Він додатково доручив Шмигалю опрацювати порушені в електронній петиції питання.