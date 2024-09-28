Количество женщин в ВСУ выросло: сколько в Украине военнослужащих: сколько в Украине военнослужащих

Сейчас в ВСУ служат более 60 тысяч женщин. Значительная часть из них выполняют задачи на линии фронта.

Всего по состоянию на конец сентября 2024 года в Вооруженных Силах Украины 68 тысяч женщин, сообщили в Минобороны. Еще по состоянию на январь этого года их было 62 тысячи.

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Сколько военнослужащих сейчас на фронте

Госсекретарь МОУ Людмила Дараган выступила на международном семинаре по вопросам гендерного равенства, который состоялся в рамках ежегодного Ришелье-форума публичной службы в Киеве. Она отметила, что женщины играют равную с мужчинами роль в укреплении украинской обороноспособности.

Дараган рассказала, что из 68 000 женщин, которые служат в ВСУ, более 48 000 военнослужащих. Непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих.

Сегодня женщины везде - держат тыл, работают на тяжелых должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективностью и умом, а не по полу,

– сказала Дараган.

Опираясь на собственный опыт прохождения службы, она отметила, что гендерная политика Минобороны за последние годы изменилась.

К примеру, в 2018 году женщины получили возможность проходить службу на боевых специальностях. Однако эта возможность длительное время оставалась нереализованной.

Самого закона оказалось недостаточно. Существовал еще и приказ с грифом ДСП, регламентирующий офицерские должности для женщин и мужчин отдельно. В 2022 году, после изменения этого приказа, удалось преодолеть эти преграды,

– объяснила она.

По ее словам, также удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих. К примеру, в 2023 году появилась летняя женская военная форма – до этого была доступна только парадная.