Загалом станом на кінець вересня 2024 року у Збройних Силах України 68 тисяч жінок, повідомили в Міноборони. Ще станом на січень цього року їх було 62 тисячі.

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Скільки військовослужбовиць зараз на фронті

Держсекретарка МОУ Людмила Дараган виступила на міжнародному семінарі з питань гендерної рівності, який відбувся в рамках щорічного Рішельє-форуму публічної служби у Києві. Вона зазначила, що жінки відіграють рівну з чоловіками роль у зміцненні української обороноздатності.

Дараган розповіла, що з 68 000 жінок, які служать в ЗСУ, понад 48 000 військовослужбовиць. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць.

Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю,

– сказала Дараган.

Спираючись на власний досвід проходження служби, вона зазначила, що гендерна політика Міноборони за останні роки змінилася.

До прикладу, у 2018 році жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях. Проте ця можливість тривалий час залишалася нереалізованою.

Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони,

– пояснила вона.

За її словами, також вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. До прикладу, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма – до цього була доступна лише парадна.