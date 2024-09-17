Про це говориться у пресслужбі Офісу Президента. Катерина Приймак створила петицію 8 березня 2024 року, і за пів року вона набрала необхідні для розгляду понад 25 000 голосів.

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Україна робить усе, щоб викоренити домагання серед бійців

Авторка направила українському лідеру звернення з проханням запровадити вже створений механізм для боротьби із сексуальними домаганнями та насильством у Збройних силах України, а також закликала "покласти край безкарності тих, хто чинить насильство в армії".

Довідка. Станом на жовтень 2023 року кількість жінок у ЗСУ сягнула 62 062 осіб, проте питання сексуального домагання залишається актуальним – причому як для жінок, так і для чоловіків.

Зеленський зазначив, що 21 березня 2024 року до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України було внесено зміни. Зокрема, тепер суворо заборонено будь-які порушення, пов'язані із сексуальним домаганням, насильством та дискримінацією за статевою ознакою. Також уточнено особливості проведення внутрішніх розслідувань у таких випадках. На відміну від інших правопорушень, випадки домагань, насильства чи дискримінації розглядатимуться комісією, що складається з представників обох статей та психолога.

Крім цього, до 2025 року в Україні діє Національний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека".

Ураховуючи вказане, я звернувся до прем'єр-міністра України Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати авторку,

– резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що військова медикиня повідомила про сексуальні домагання, яких вона зазнала з боку колеги під час служби. Офіційне розслідування так і не було розпочато, жінка вирішила звернутися до ДБР.