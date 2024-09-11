Військовослужбовець стверджував, що це рішення порушує права ЛГБТ+ і є формою дискримінації. Суддя Наталія Сидор підтримала позивача, визнавши, що питання щодо цивільних партнерств не входить до повноважень місцевого самоврядування.

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Що відомо про справу проти Львівської облради

Львівський окружний адміністративний суд визнав незаконним та скасував звернення Львівської облради від квітня 2023 року, в якому місцеві депутати закликали до недопущення прийняття закону "Про інститут реєстрованих партнерств".

Цей закон передбачає можливість реєстрації стосунків, включаючи для ЛГБТ-спільноти. Позов до суду подав бісексуальний військовослужбовець ЗСУ Петро Жеруха, автор електронної петиції за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар.

6 квітня минулого року, за ініціативи членів партії "Свобода", Львівська облрада ухвалила звернення до державних органів, щоб завадити прийняттю згаданого законопроєкту. Це звернення підтримали 51 депутат. Вони вважають, що законопроєкт суперечить Конституції, сімейному кодексу і моральним засадам українського суспільства, а запровадження "партнерств" є лише першим кроком до легалізації одностатевих шлюбів.

Жеруха оскаржив рішення Львівської облради в суді, стверджуючи, що таке питання не входить до компетенції місцевого самоврядування і що звернення є формою дискримінації. Він також вказав на процедурне порушення, оскільки звернення не було оприлюднене до його ухвалення.

Військовослужбовець підкреслив, що це рішення порушує його права як представника ЛГБТ+ спільноти і є проявом дискримінації проти цієї групи людей.

Як бісексуальний військовий виграв суд

Суддя Наталія Сидор погодилася із позицією позивача, що питання державної політики щодо запровадження інституту цивільних партнерств не є компетенцією місцевого самоврядування.

Вона задоволила позов Петра Жерухи в повному обсязі. Рішенням від 6 вересня суд визнав звернення Львівської облради до державних органів про заборону закону "Про інститут реєстрованих партнерств" протиправним та скасовано.

Також суд зобов’язав стягнути з Львівської облради на користь позивача судовий збір у розмірі 1073 гривень. На це рішення ще може бути подана апеляція.