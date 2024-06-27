Керівна партія "Грузинська мрія" планує схвалити законопроєкти у другому і третьому читанні під час осінньої сесії. Це відбудеться у вересні, незадовго до проведення парламентських виборів 26 жовтня.

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Грузинські депутати проголосували за законопроєкт проти ЛГБТ

За даними грузинських журналістів, законопроєкт "Про сімейні цінності й захист неповнолітніх" разом із поправками до інших законів підтримали 78 депутатів.

Автори ініціативи пропонують запровадити заборону на зміну статі, усиновлення та опіку над неповнолітніми для одностатевих пар, а також на проведення зборів, нібито спрямованих на "популяризацію" одностатевих шлюбів, зміну статі, усиновлення дітей одностатевою парою.

Крім того, пропонується заборонити поширення у творах, програмах та інших матеріалах контенту про одностатеві шлюби, інцест, усиновлення дітей одностатевими парами та операції зі зміни статі.

Депутати також хочуть встановити 17 травня нове державне свято – День святості сім'ї. Цього дня у світі відзначається День боротьби проти гомофобії та трансфобії.

Раніше також спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів". Він набув чинності 3 червня 2024 року. Спікер грузинського парламенту заявив, що головна мета ухвалення цього закону – нібито "довести стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".