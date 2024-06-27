Правящая партия "Грузинская мечта" планирует одобрить законопроекты во втором и третьем чтении во время осенней сессии. Это произойдет в сентябре, незадолго до проведения парламентских выборов 26 октября.

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Грузинские депутаты проголосовали за законопроект против ЛГБТ

По данным грузинских журналистов, законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" вместе с поправками к другим законам поддержали 78 депутатов.

Авторы инициативы предлагают ввести запрет на смену пола, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар, а также на проведение собраний, якобы направленных на "популяризацию" однополых браков, смену пола, усыновление детей однополой парой.

Кроме того, предлагается запретить распространение в произведениях, программах и других материалах контента об однополых браках, инцесте, усыновлении детей однополыми парами и операциях по смене пола.

Депутаты также хотят установить 17 мая новый государственный праздник – "День святости семьи". В этот день в мире отмечается День борьбы против гомофобии и трансфобии.

Ранее также спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об "иноагентах". Он вступил в силу 3 июня 2024 года. Спикер грузинского парламента заявил, что главная цель принятия этого закона – якобы "доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству".