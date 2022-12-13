Мінцифри розповіло про величезну суму, зібрану з продажу браслетів "Азовсталь": на що витратять

Фандрейзингова платформа UNITED24 запустила продаж останнього накладу браслетів із "Азовсталі". Михайло Федеров розповів, скільки коштів вдалося зібрати з продажу символічних прикрас.

За інформацією міністра цифрової трансформації, близько 94 мільйонів гривень вдалося зібрати завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності".

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На всі кошти придбають морські дрони

Кошти підуть на придбання 9 безпілотників у перший у світі флот морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет.

Федоров зазначив, що всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено.

Вони об'єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу. Тепер голос України звучить ще сильніше у всіх куточках світу, а українців захищатимуть морські дрони,

– написав він.

Що відомо про флот морських дронів

У листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів, які захищатимуть акваторії наших морів і мирні міста від ракет, що Росія запускає з кораблів.

За словами розробників, маленькі та швидкі дрони українського виробництва не тільки здатні захищати наші моря, а й вже продемонстрували свою ефективність в нападі на ворога. Так, 29 жовтня такі дрони атакували три кораблі Чорноморського флоту Росії, зокрема, і флагман "Адмірал Макаров" у бухті Севастополя.

Символ незламності