Скільки коштують дані українців і чи безпечно завантажувати "Дію" – інтерв'ю з "білим" хакером

В епоху цифрових технологій необхідно розуміти і дотримуватися базових принципів захисту даних, щоб вас не "хакнули" в найневідповідніший момент. Як захиститися від кібератак і хакерів? Хто винен у витоку бази даних компанії і як убезпечити бізнес від неї ?

Чи варто реєструватися в додатку "Дія"? У цьому розбиралися разом з генеральним директором Cyber Unit Technologies Єгором Аушевим на U Tomorrow Summit.

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Що таке "Дія" Веб-портал та однойменний мобільний додаток, які є частиною проєкту "Держава в смартфоні" Міністерства цифрової трансформації України. В "Дії " українці можуть отримувати послуги від держави в режимі онлайн, зокрема: довідки;

виписки й дані від різних держвідомств і реєстрів;

подання пакетів документів для ініціювання різних процесів: відкриття / закриття ФОП;

оформлення допомоги по безробіттю і т. д. В "Дії" зберігаються електронні повноправні копії закордонного паспорта, ID-карти, студентського квитка, водійських прав, техпаспорта. Мета програми – зробити процес надання держпослуг швидким, прозорим, а також позбавити людей від непотрібної бюрократії.

Як ви ставитеся до програми "Дія" і чи використовуєте її?

Я ще не скачував цей додаток. У кожної людини є вибір – реєструватися чи ні, завантажувати додаток або не завантажувати. Безумовно він робить життя більш зручним, важливо тільки щоб подібні програми були добре захищені. Адже противників у таких процесів діджиталізації дуже багато, і вони можуть спробувати зламати й скомпрометувати такий додаток, тим самим знизивши рівень довіри від населення. Цифровізація прибирає корупцію і бюрократію і, звичайно, це багатьом не подобається.

Додаток "Дія" неодноразово звинувачували у "зливі" персональних даних українців. За скільки зараз можна купити базу даних? Від чого залежить її вартість?

За 20 доларів можна купити базу даних. В Україні є десятки різних. Вартість залежить від того, наскільки вона свіжа. Стару взагалі за копійки можна придбати або навіть отримати безкоштовно. Потрібно вибудовувати системи й доступи співробітників таким чином, щоб в майбутньому витоку не відбувалися. Адже найпростіше не ламати систему, а підкупити людину всередині системи та отримати від нього базу даних.

Останні нововведення додатка "Дія":

З кінця серпня у всіх центрах з надання адміністративних послуг Києва можна пройти процедуру верифікації за допомогою електронного паспорта. Для цього необхідно відсканувати QR-код в додатку "Дія".

Наприкінці серпня в Україні прирівняли електронні паспорти до паперових. Закон президент підписав ще у квітні, і тільки днями е-версіям ID-карток дали "зелене світло". Таким чином, Україна стала першою державою у світі, яка їх узаконила.

У вересні стало відомо, що підробка COVID-сертифікатів загрожує позбавленням волі.



Єгор Аушев / Фото з Фейсбуку Cyber Unit Technologies

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Нещодавно джерело Reuters повідомило, що Google заблокував пошти працівників афганського уряду, щоб таліби не отримали до них доступ. Оцініть дії корпорації.

Якщо допустити, що в листуванні gmail (електронної пошти від Google – 24 канал) буде плануватися теракт, то краще, щоб хтось моніторив листування і запобіг його. Однак в цьому випадку порушується момент приватності.

Google – приватна компанія і не єдина, яка надає спецслужбам і правоохоронним органам подібні дані. Будь-яка приватна компанія може діяти згідно зі своїми правилами. Інша справа, що ці правила потрібно пояснювати своїм клієнтам і не приховувати таку інформацію.

Приватна компанія втручається в політику, збирає дані, блокує пошти…

Якщо компанія блокує пошти, то це означає, що на неї хтось впливає. Як захистити себе від зливу інформації Google і подібних? Просто не потрібно порушувати закон або не користуватися gmail зовсім. Інших варіантів, мабуть, не існує.

Зовсім недавно сервіс захищеної поштивидав французькій владі IP-адресу місцевого активіста. При цьому співробітники сервісу видалили у себе рядок на сайті про те, що вони видають подібну інформацію.

Поштові скриньки – не єдині уразливості в наших онлайн-комунікаціях. Ми користуємося певними пристроями, коли заходимо в Google. Не можна бути повністю впевненими в цьому ланцюжку – в мобільних додатках, в операційній системі, в ноутбуці. Є додатки, які роблять скріншоти екранів або зовсім зливають дані, подібно Pegasus (вірусу – 24 канал).

Також є програми, які дістають метадані за допомогою спеціальних технологій. Я співпрацюю з однією австралійською компанією. Вони проводили розслідування Panama Papers. "Добували" з певних документів метадані й створювали ланцюжок зв'язку між різними документами.

Можна бачити, хто створював файли і яким чином відкривав на комп'ютері. Звичайні люди точно не зможуть захиститися від цього.

А як співробітникам державних органів захиститися від кібератак і хакерів?

Чиновникам слід використовувати тільки корпоративну пошту. Нещодавно я відвідав один важливий для України захід. Не буду його називати. Приїжджали багато іноземців, зокрема й американці, і нам усім приходили запрошення з електронної пошти Google, замість корпоративної пошти. Це неправильно.

За словами експерта, якщо це міністерство, то листи слід відправляти з адреси електронної пошти відомства. Він підкреслив, що "повинні бути правила, і повинні бути ті, хто контролює їхнє дотримання".