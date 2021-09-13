Сколько стоят данные украинцев и безопасно ли скачивать "Дию", – интервью с "белым" хакером

В эпоху цифровых технологий необходимо понимать и соблюдать базовые принципы защиты данных, чтобы вас не "хакнули" в самый неподходящий момент. Как защититься от кибератак и хакеров? Кто виновен в утечке базы данных компании и как обезопасить бизнес от нее?

Стоит ли регистрироваться в приложении "Дия"? В этом разбирались вместе с генеральным директором Cyber Unit Technologies Егором Аушевым на U Tomorrow Summit.

Важно Количество кибератак стремительно растет и Украина – не исключение: данные компании Tet

Что такое "Дия" Веб-портал и одноименное мобильное приложение, которые являются частью проекта "Государство в смартфоне" Министерства цифровой трансформации Украины. В "Дие" украинцы могут получать услуги от государства в режиме онлайн, в том числе: справки;

выписки и данные от различных госведомств и реестров;

представление пакетов документов для инициирования различных процессов: открытие / закрытие ФЛП;

оформление пособия по безработице и т.д. В "Дие" хранятся электронные полноправные копии загранпаспорта, ID-карты, студенческого билета, водительских прав, техпаспорта. Цель приложения – сделать процесс предоставления госуслуг быстрым, прозрачным, а также избавить людей от ненужной бюрократии.

Как вы относитесь к приложению "Дия" и используете ли его?

Я пока не скачивал это приложение. У каждого человека есть выбор – регистрировать или нет, скачивать приложение или не скачивать. Определенно оно делает жизнь более удобной, важно только чтобы подобные приложения были хорошо защищены. Ведь противников у таких процессов диджитализации очень много, и они могут попытаться взломать и скомпрометировать такое приложение, тем самым понизив уровень доверия от населения. Цифровизация убирает коррупцию и бюрократию и, конечно, это многим не нравится.

Приложение "Дия" неоднократно обвиняли в "сливе" персональных данных украинцев. За сколько сейчас можно купить базу данных? От чего зависит ее стоимость?

За 20 долларов можно купить базу данных. В Украине есть десятки различных. Стоимость зависит от того, насколько она свежая. Старую вообще за копейки можно приобрести или даже получить бесплатно. Нужно выстраивать системы и доступы сотрудников таким образом, чтобы в будущем утечки не происходили. Ведь проще всего не ломать систему, а подкупить человека внутри системы и получить от него базу данных.

Последние нововведения приложения "Дия":

С конца августа во всех центрах по предоставлению административных услуг Киева можно пройти процедуру верификации с помощью электронного паспорта. Для этого необходимо отсканировать QR-код в приложении "Дия".

В конце августа в Украине приравняли электронные паспорта к бумажным. Закон президент подписал еще в апреле, и только на днях е-версиям ID-карточек дали "зеленый свет". Таким образом, Украина стала первым государством в мире, которое их узаконило.

В сентябре стало известно, что подделка COVID-сертификатов грозит лишением свободы.

Егор Аушев / Фото из фейсбука Cyber Unit Technologies

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Недавно источник Reuters сообщил, что Google заблокировал почты работников афганского правительства, чтобы талибы не получили к ним доступ. Оцените действия корпорации.

Если допустить, что в переписке gmail (электронной почты от Google – 24 канал) будет планироваться теракт, то лучше, чтобы кто-то мониторил переписку и предотвратил его. Однако в этом случае нарушается момент приватности.

Google – частная компания и не единственная, которая предоставляет спецслужбам и правоохранительным органам подобные данные. Любая частная компания может действовать согласно своим правилам. Другое дело, что эти правила нужно объяснять своим клиентам и не скрывать такую информацию.

Частная компания вмешивается в политику, собирает данные, блокирует почты…

Если компания блокирует почты, то это значит, что на нее кто-то оказывает влияние. Как защитить себя от слива информации Google и подобных? Просто не нужно нарушать закон или не пользоваться gmail вовсе. Других вариантов, пожалуй, не существует.

Совсем недавно сервис защищенной почтывыдал французским властям IP‑адрес местного активиста. При этом сотрудники сервиса удалили у себя строку на сайте о том, что они выдают подобную информацию.

Почтовые ящики — не единственные уязвимости в наших онлайн-коммуникациях. Мы пользуемся определенными устройствами, когда заходим в Google. Нельзя быть полностью уверенными в этой цепочке – в мобильных приложениях, в операционной системе, в ноутбуке. Есть приложения, которые делают скриншоты экранов или вовсе сливают данные, подобно Pegasus (вирусу – 24 канал).

Также есть программы, которые достают метаданные с помощью специальных технологий. Я сотрудничаю с одной австралийской компанией. Они проводили расследование Panama Papers. "Добывали" из определенных документов метаданные и создавали цепочку связи между различными документами.

Можно видеть, кто создавал файлы и каким образом открывал на компьютере. Обычные люди точно не смогут защититься от этого.

А как сотрудникам государственных органов защититься от кибератак и хакеров?

Чиновникам следует использовать только корпоративную почту. Недавно я посетил одно важное для Украины мероприятие. Не буду его называть. Приезжали много иностранцев, в том числе и американцы, и нам всем приходили приглашения с электронной почты Google, вместо корпоративной почты. Это неправильно.

По словам эксперта, если это министерство, то письма следует отправлять с адреса электронной почты ведомства. Он подчеркнул, что "должны быть правила, и должны быть те, кто контролирует их соблюдение".