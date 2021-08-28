В Міністерстві цифрової трансформації України кажуть, що додатком Дія вже користується понад 6 мільйонів українців. Запевняють, документи в цьому застосунку є безпечнішими, ніж паперові.

До теми Відтепер цифрові паспорти в Дії мають таку ж силу, як паперові чи пластикові

Як працюють нові правила

За словами очільника Мінтрансформації Михайла Федорова, ніхто, відповідно до закону, не матиме права не приймати Дію. У застосунку доступні:

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт.

Відтак документом можна користуватися будь-де на території України. Дійсність паспорта можна перевірити через QR-код, який діє 3 хвилини. Завдяки цьому підробити, викрасти чи загубити просто неможливо.



Українці активно користуються е-паспортами / Фото Міністерства та Комітету цифрової трансформації

Документ можуть отримати тільки власники ID-карток

Та отримати цифровий паспорт громадянина України зможуть лише власники ID-картки. Її можна оформити, наприклад, у міграційному центрі.

Це справді простіше, тому що нам не потрібно додатково відцифровувати документи,

– розповіла начальниця міського управління ГУ ДМС Львівщини Юлія Заплітна.

Тобто особа, яка має електронні документи: свідоцтво про народження, закордонний паспорт чи ID-картку, одним кліком по екрану робить QR-код, який зчитують. Тобто додаткових дій працівник уже не здійснює.

Читайте також Україна буде першою у світі у цифровізації, – Зеленський

Деякі відвідувачі центру міграційної служби спеціально приходять, щоб замінити старий паспорт на ID-картку і перенести її у Дію. За словами львів'ян, ID-картка є значно зручнішою. Адже не завжди можна мати біля себе паперовий паспорт, натомість телефон – завжди поряд.

Е-паспорт використовують у ЦНАПах

Паспорт нового зразка вже використовують у міських Центрах надання адміністративних послуг. Там відзначили, що обслуговувати клієнтів з цифровими документами набагато швидше. Адже немає потреби носити з собою або заповнювати купу паперів.

"Заявники насамперед подають документи за допомогою застосунку Дія, щоб посвідчити свою особу. Якщо ми реєструємо підприємця чи майно на особу, то можна показати в застосунку Дія свій паспорт та ідентифікаційний код і зареєструвати право власності", – наголосив адміністратор ЦНАПу Юрій Куць.

Як в установах використовують електронні паспорти замість паперових: дивіться відео

Паспорти використовують і в банках

Паспорт на екрані смартфона стане у пригоді в банківських установах. Деякі з них упродовж кількох місяців працюють з електронними версіями документів і відзначають, що клієнтів з е-паспортами постійно більшає.

"Цифрові документи використовують в "Приватбанку" з жовтня минулого (2020 – 24 канал) року. В яких випадках? Це може бути ідентифікація або оновлення даних. Це дуже просто зробити: клієнт приходить у відділення, звертається до спеціаліста, відкриває цифровий документ в Дії і спеціаліст його верифікує", – зауважила спеціалістка з комунікацій "Приватбанку" Докія Кузьменко.

Зверніть увагу Незабаром кожен українець зможе завантажити COVID-сертифікат у Дії

Також електронним паспортом можна користуватися під час подорожей залізницею або літаком. Якщо ж якась організація відмовить вам в обслуговуванні з цифровим документом – потрібно написати у службу підтримки Дії. Тоді порушників закону оштрафують.