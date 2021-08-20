Перш ніж ця функція стане доступною, потрібно оновити мобільний додаток Дія. Про це на брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо ЄС готовий приймати українські електронні COVID-сертифікати з 20 серпня

COVID-cертифікати з'являться у Дії

Із 20 серпня Європейський Союз починає приймати українські електронні сертифікати, що містять інформацію про вакцинацію чи ПЛР-тест. Відтак, у додатках всіх користувачів Дії з'являться відповідні сертифікати з QR-кодом.

Доповнюємо новину...