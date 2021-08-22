Саме таке завдання отримав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це президент розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.
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Зеленський оцінив рівень цифровізації в Україні
За словами Зеленського, цифровізація – це саме та реформа, завдяки якій Україна може бути номером 1 у всьому світі. Для досягнення цієї мети активно працює як віцепрем'єр Федоров, так і заступники віцепрем'єра в кожному міністерстві.
Він додав, що наразі 30-річний очільник Мінцифри – впливова людина в уряді. Попри те, що за своєю діяльністю він не є політиком.
Тому в цифровізації ми будемо першими у світі, точно будемо. Ми і сьогодні вже в трійці в Європі, у деяких напрямах – перші,
– наголосив глава держави.
Президент зауважив, що вже підписав закон про Дія City, що є цілком новою, але важливою ініціативою для України.
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Що таке "Дія City"
- Дія City – це спеціальний правовий режим для IT-сфери. Він передбачає запровадження певної моделі оподаткування, гнучкі умови працевлаштування та окремий порядок взаємодії з державними контролюючими органами.
- У Міністерстві цифрової трансформації запевнили, що закон про Дія City не лише сприятиме залученню іноземних інвестицій, а й гарантує невтручання держави у діяльність українського ІТ-бізнесу.
- Водночас IT-фахівці розкритикували деякі принципи проєкту. Зокрема те, що в Дія City хочуть відмовитись від ФОПів і замінити їх GIG-контрактами. Такий формат трудових правовідносин ґрунтується на короткострокових контрактах або неформальних домовленостях.