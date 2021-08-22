Саме таке завдання отримав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це президент розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Цікаво Україна технічно вже приєдналася до ЄС: для самостійних подорожей достатньо встановити Дію

Зеленський оцінив рівень цифровізації в Україні

За словами Зеленського, цифровізація – це саме та реформа, завдяки якій Україна може бути номером 1 у всьому світі. Для досягнення цієї мети активно працює як віцепрем'єр Федоров, так і заступники віцепрем'єра в кожному міністерстві.

Він додав, що наразі 30-річний очільник Мінцифри – впливова людина в уряді. Попри те, що за своєю діяльністю він не є політиком.

Тому в цифровізації ми будемо першими у світі, точно будемо. Ми і сьогодні вже в трійці в Європі, у деяких напрямах – перші,

– наголосив глава держави.

Президент зауважив, що вже підписав закон про Дія City, що є цілком новою, але важливою ініціативою для України.

До теми Зелене світло для "Дія City": Зеленський підписав резонансний закон

Що таке "Дія City"