Слідам 23 тисячі років: знайшли найдавніші свідчення присутності людини у Північній Америці

Група вчених вивчила давні сліди ніг, які залишили в м'якому бруді в штаті Нью-Мексико. Науковці дійшли висновку, що люди жили там приблизно 23 тисячі років тому.

Відповідні висновки зробили вчені з університетів Арізони та Борнмута, а також співробітники Служби національних парків і Геологічної служби США.

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Вчені знайшли найдавніші сліди людини в Америці

Науковці проаналізували сліди ніг на м'якому бруді озера Отеро, що в штаті Нью-Мексико. Вони вважають, що люди жили там ще 21 – 23 тисячі років тому, а в глибині материка з'явилися ще раніше.

Наразі це найдавніші свідчення присутності людини, виявлені в Північній Америці.



Вчені знайшли найдавніші сліди людини у Північній Америці / Science Alert

Сліди датували за допомогою радіовуглецевого методу. За розміром відбитків ніг зробили висновок, що здебільшого їх залишили підлітки та діти, однак є й дорослі відбитки.

В озері також виявили сліди викопних тварин, зокрема мамонта, гігантського лінивця, жахливого вовка, а також птахів.



Більшість слідів належать дітям і підліткам / Science Alert

Коли в Америці з'явилися перші поселення

Питання про те, коли перші поселенці з'явилися в Америці, не має однозначної відповіді. Адже дати заселення континентів постійно переглядають. Однак частина дослідників заявляє, що Америку заселили ще 33 тисячі років тому.

Інші науковці переконані, що всі корінні жителі обох континентів походять від однієї популяції з Сибіру, що мігрувала туди через Берингію щонайменше 23 тисяч років тому. Це трапилося на піку останнього льодовикового максимуму, коли Берингова протока замерзла.