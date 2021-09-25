Следам 23 тысячи лет: нашли древнейшие свидетельства присутствия человека в Северной Америке

Группа ученых изучила древние следы ног, которые оставили в мягкой грязи в штате Нью-Мексико. Ученые пришли к выводу, что люди жили там примерно 23 тысячи лет назад.

Соответствующие выводы сделали ученые из университетов Аризоны и Борнмута, а также сотрудники Службы национальных парков и Геологической службы США.

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Ученые нашли древнейшие следы человека в Америке

Ученые проанализировали следы ног на мягкой грязи озера Отеро, штат Нью-Мексико. Они считают, что люди жили там еще 21 – 23 тысяч лет назад, а в глубине материка появились еще раньше.

Сейчас это древнейшие свидетельства присутствия человека, обнаруженные в Северной Америке.



Ученые нашли древнейшие следы человека в Северной Америке / Science Alert

Следы датировали с помощью радиоуглеродного метода. По размеру отпечатков ног сделали вывод, что в основном их оставили подростки и дети, однако есть и взрослые отпечатки.

В озере также обнаружили следы ископаемых животных, в частности мамонта, гигантского ленивца, ужасного волка, а также птиц.



Большинство следов принадлежат детям и подросткам / Science Alert

Когда в Америке появились первые поселения

Вопрос о том, когда первые поселенцы появились в Америке, не имеет однозначного ответа. Ведь даты заселения континентов постоянно пересматривают. Однако часть исследователей заявляет, что Америку заселили еще 33 тысяч лет назад.

Другие ученые убеждены, что все коренные жители обоих континентов происходят от одной популяции из Сибири, что мигрировала туда из Берингии менее 23 тысяч лет назад. Это случилось на пике последнего ледникового максимума, когда Берингов пролив замерз.