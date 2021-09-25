О случайно обнаруженном древнем захоронении издание сообщает со ссылкой на представителей компании Calidda.

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Детали о древнем захоронении в Перу

Рабочие обнаружили древнее захоронение при прокладке сетей природного газа в городе Чилка. Они нашли гробницу, в которой были останки 8 человек. Захоронению около 800 лет.

По словам археолога Сесилии Камарго, находка важна для изучения древнего города, расположенного в 60 километрах к югу от Лимы.



В Перу нашли древнюю гробницу / Фото AFP

Что обнаружили в гробнице

Тела взрослых и детей были завернуты в растительный материал. Их окружали кукуруза, посуда, а также духовые инструменты, в частности флейты. Некоторых людей закопали с ракушками на головах. В них обнаружили листья коки, которые использовали как стимулятор.



В захоронении, кроме остатков людей, была кукуруза / Фото AFP

Обратите внимание! В 2018 году сотрудники той же компании нашли еще 30 древних тел в городе Чилка.

Обнаружено древнее захоронение в Каменце-Подольском

Археологи в Каменце-Подольском при прокладке траншеи обнаружили захоронение женщины ХІІІ – ХIV века. Исследования погребальной камеры показали, что она прямоугольной формы. Вероятно, это был деревянный гроб.

Сейчас, по информации специалистов, захоронение является первым на территории Старого города.

Древнее поселение обнаружили в городе Чилка: смотрите карту