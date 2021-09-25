Про випадково виявлене давнє поховання видання повідомляє з посиланням на представників компанії Calidda.
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Деталі про давнє поховання у Перу
Робітники виявили давнє поховання під час прокладання мереж природного газу у місті Чілка. Вони знайшли гробницю, в якій були останки 8 людей. Похованню приблизно 800 років.
За словами археологині Сесілії Камарго, знахідка важлива для вивчення давнього міста, розташованого за 60 кілометрів на південь від Ліми.
У Перу знайшли давню гробницю / Фото AFP
Що виявили у гробниці
Тіла дорослих і дітей були загорнуті в рослинний матеріал. Їх оточували кукурудза, посуд, а також духові інструменти, зокрема флейти. Деяких людей закопали з мушлями на головах. У них виявили листя коки, які використовували як стимулятор.
У похованні, крім решток людей, була кукурудза / Фото AFP
Виявлене давнє поховання у Кам'янці-Подільському
Археологи у Кам'янці-Подільському під час прокладання траншеї виявили поховання жінки ХІІІ – ХIV століття. Дослідження поховальної камери показали, що воно прямокутної форми. Ймовірно, це вже був дерев'яний гріб.
Наразі, за інформацією фахівців, поховання є першим на території Старого міста.
Давнє поселення виявили у місті Чілка: дивіться карту