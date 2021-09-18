Про це розповів науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк. Раніше давньоруські поховання в Кам'янці-Подільському виявляли на території замку.

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Поховання стосувалося християнської традиції

Петро Болтанюк повідомив виданню, що при прокладанні траншеї для земляного кабелю на схід від Вірменського бастіону – наштовхнулися на поховання жінки віком до 30 років. Дослідження поховальної камери показали, що воно прямокутної форми. Ймовірно, це вже був дерев'яний гріб.

Наявність кераміки всередині дає можливість попередньо припустити, що це – ХІІІ – ХIV століття. У неї на пальцях виявили 2 кільця, оздоблені псевдовиттям, що теж характерні для ХІІІ – ХIV століття,

– зазначив Болтанюк.

За словами наукового співробітника Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, жінка похована головою на захід, що свідчить про християнську традицію. Водночас вона похована у трипільському культурному шарі – поруч археологи виявили залишки житла ранньотрипільського періоду.

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Кандидат історичних наук Павло Нечитайло зазначив, що відповідне поховання пов'язане з церквою, що стояла при в'їзді на Вірменський ринок.

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