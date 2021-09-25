Відповідні висновки зробили вчені з університетів Арізони та Борнмута, а також співробітники Служби національних парків і Геологічної служби США.
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Вчені знайшли найдавніші сліди людини в Америці
Науковці проаналізували сліди ніг на м'якому бруді озера Отеро, що в штаті Нью-Мексико. Вони вважають, що люди жили там ще 21 – 23 тисячі років тому, а в глибині материка з'явилися ще раніше.
Наразі це найдавніші свідчення присутності людини, виявлені в Північній Америці.
Вчені знайшли найдавніші сліди людини у Північній Америці / Science Alert
Сліди датували за допомогою радіовуглецевого методу. За розміром відбитків ніг зробили висновок, що здебільшого їх залишили підлітки та діти, однак є й дорослі відбитки.
В озері також виявили сліди викопних тварин, зокрема мамонта, гігантського лінивця, жахливого вовка, а також птахів.
Більшість слідів належать дітям і підліткам / Science Alert
Коли в Америці з'явилися перші поселення
- Питання про те, коли перші поселенці з'явилися в Америці, не має однозначної відповіді. Адже дати заселення континентів постійно переглядають. Однак частина дослідників заявляє, що Америку заселили ще 33 тисячі років тому.
- Інші науковці переконані, що всі корінні жителі обох континентів походять від однієї популяції з Сибіру, що мігрувала туди через Берингію щонайменше 23 тисяч років тому. Це трапилося на піку останнього льодовикового максимуму, коли Берингова протока замерзла.