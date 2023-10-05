У Зеленського відреагували на рішення Словаччини відмовитись від допомоги Україні

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання Україна нового пакету військової допомоги. Своє рішення лідерка країни аргументувала формуванням нового уряду. На виборах перемогла антиукраїнська партія "Smer-SD", яка обіцяла своїм виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що до подібних заяв та ситуацій українці мають відноситися спокійно. Все, що говориться публічно не завжди екстраполює конкретні дії. Одна справа коментувати щось, а інша дивитися глибше на двосторонні відносини.

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Це ситуативна заява

Пані Чапутова є лідером Словаччини, тож акцептує увагу на запити суспільства, зауважив Подоляк. Втім, лідерка Словаччини була однією з перших, хто приїхав до України після повномасштабного вторгнення й говорив про допомогу українцям, виходячи з гуманістичних міркувань.

Чапутова на власні очі побачила те, що Росія робила у Київській області. Радник голови ОПУ наголосив, що президентка Словаччини абсолютно свідомо продовжує цю політику, тому що це питання ціннісного вибору.

Нині навіть немає сумніву, що коли ми говоримо про війну в Україні, то Росія – це абсолютне зло, яке саме себе таким ідентифікує. Росія сьогодні демонструє, що вона хоче бути країною-монстром, перед якою треба стояти на колінах. І всі інші, які не хочуть цього, так само як і президент Словаччини, будуть підтримувати Україну.

Є конкретний результат парламентських виборів – перемога партії "Smer-SD". Безумовно, президент країни має реагувати на це. Після цього будуть консультації, внутрішній діалог й згодом буде вибудована нова політика щодо України,

– додав Подоляк.

Треба дивитися на дії

Радник голови ОПУ не сумнівається, що ця політика буде позитивною для України. Адже Європа розуміє, що Росія ламає чітку систему глобальних відносин.

Ситуативно сьогодні країна (Словаччина – 24 Канал) може щось отримати, наприклад, додаткові корупційні гроші чи нафту за низькими цінами, але це призведе до втрати суб'єктності, поступового зниження рівня життя, внутрішньої конфліктності, появи на внутрішньому політичному просторі проросійської лобістської мережі. Це не даватиме країні можливості розвиватися й формувати інші двосторонні відносини,

– сказав Подоляк.

Тому українці повинні спокійно відноситися до будь-яких ситуативних заяв й насамперед дивитися на дії. Періодично лунають різні заявили від політичних партій, зокрема, і в Європі, але попри це, європейські країни фактично в повному обсязі допомагають Україні.

"Це фінансова допомога, допомога консультативного плану, якою має бути держава Україна, а також абсолютно очевидна військова допомога", – підсумував радник голови ОПУ.

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