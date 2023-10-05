У Зеленского отреагировали на решение Словакии отказаться от помощи Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи. Свое решение лидер страны аргументировала формированием нового правительства. На выборах победила антиукраинская партия "Smer-SD", обещавшая своим избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что к подобным заявлениям и ситуациям украинцы должны относиться спокойно. Все, что говорится публично, не всегда экстраполирует конкретные действия. Одно дело комментировать что-то, а другое смотреть глубже на двусторонние отношения.

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Это ситуативное заявление

Чапутова является лидером Словакии, поэтому акцентирует внимание на запросы общества, отметил Подоляк. Впрочем, лидер Словакии был одним из первых, кто приехал в Украину после полномасштабного вторжения и говорил о помощи украинцам, исходя из гуманистических соображений.

Она своими глазами увидела то, что Россия сделала в Киевской области. Советник главы ОПУ подчеркнул, что президент Словакии абсолютно сознательно продолжает эту политику, потому что это вопрос ценностного выбора.

Сейчас даже нет сомнения, что когда мы говорим о войне в Украине, то Россия – это абсолютное зло, которое само себя таковым идентифицирует. Россия сегодня демонстрирует, что она хочет быть страной-монстром, перед которой нужно стоять на коленях. И все остальные, которые не хотят этого, равно как и президент Словакии, будут поддерживать Украину.

Есть конкретный результат парламентских выборов – победа партии "Smer-SD". Безусловно, президент страны должен реагировать на это. После этого будут консультации, внутренний диалог и впоследствии будет выстроена новая политика в отношении Украины,

– добавил Подоляк.

Надо смотреть на действия

Советник главы ОПУ не сомневается, что эта политика будет позитивная для Украины. Ведь Европа понимает, что Россия ломает четкую систему глобальных отношений.

Ситуативно сегодня страна (Словакия – 24 Канал) может что-то получить, например, дополнительные коррупционные деньги или нефть по низким ценам, но это приведет к потере субъектности, постепенному снижению уровня жизни, внутренней конфликтности, появлению на внутреннем политическом пространстве пророссийской лоббистской сети. Это не дает стране возможности развиваться и формировать другие двусторонние отношения,

– сказал Подоляк.

Поэтому украинцы должны спокойно относиться к любым ситуативным заявлениям и прежде всего смотреть на действия. Периодически раздаются разные заявили от политических партий, в том числе и в Европе, но, несмотря на это, европейские страны фактически в полном объеме помогают Украине.

"Это финансовая помощь, помощь консультативного плана, каким должно быть государство Украина, а также совершенно очевидная военная помощь", – подытожил советник главы ОПУ.

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