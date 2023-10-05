Она заявила, что политические партии, вероятно сформирующие правительство, выступают против оказания помощи. Однако президента будет поднимать этот вопрос перед новым правлением.

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Президент из Украины

Советница главы Словакии по внешней политике Яна Кобзова прокомментировала слова спикера президентки о приостановлении передачи нового пакета военной помощи Украине из-за смены правительства. Тогда заявили, что глава страны воспринимает принятие этого решения нынешним правительством как риск для смены власти.

Советник Зузаны Чапутовой подтвердила, что причиной является кардинально другой курс нового правления. Работа нынешнего правительства сейчас подходит к концу.

Уходящее в отставку нынешнее словацкое правительство имеет конституционно ограниченные полномочия. Политические партии, которые ведут переговоры о возможном формировании правительства, выступают против оказания военной помощи Украине,

– объяснила советница.

Кобзова добавила, что президентка проводит консультации со всеми политическими лидерами по формированию будущего правительства. Она будет поддерживать предоставление Украине военной помощи любым правлением.

Советница подчеркнула, что военная помощь Украине является самой большой в истории страны. А в пересчете на душу населения Словакия предоставила больше, чем любой другой союзник. Президентка страны выступала "за" подобную поддержку и общалась об этом с правительством – в частности, после визита Зеленского в июле.

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