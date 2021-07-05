Підняли синьо-жовтий стяг: у Слов'янську та Краматорську відзначають річницю деокупації

У Слов'янську та Краматорську 5 липня вшановують загиблих українських військових. Під російською окупацією міста були 84 дні.

Зараз мало що нагадує про події літа 2014 року. Кореспондентка Анна Амєлічева розповіла, як відзначатимуть чергову річницю звільнення від російської окупації.

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Спочатку у Слов'янську біля міської ради відбувся мітинг. Люди підняли український прапор.

Мітинги та виступи

Після мітингу учасники відправляться на покладання квітів до меморіальних знаків та пам'ятників загиблим військовим. Ввечері 5 липня на площі у Слов'янську відбудеться захід під назвою "Слов'янськ очима Чорного тюльпана". Виступлять творчі колективи, військовий оркестр частини 30 – 35 Національної гвардії України. Так само святкуватимуть й у Краматорську.

Також вранці представники міської ради та обласної влади, мешканці міста відправилися на покладання квітів на 5 блок-пост між Слов'янськом та Краматорськом,

– розповіла кореспондентка.

Також вона зазначила, що люди піднімуться на гору Карачун, де вже третій день триває патріотична акція. Там покладуть квіти до пам'ятників загиблим під час антитерористичної операції й вже ввечері відбудеться патріотична хода центральними вулицями міста й завершиться у парку Ювілейний.

Місто оговталось від подій 2014 року

Сьогодні у людей піднесений настрій, оскільки саме 5 липня 2014 року о 13:00 бійці-розвідники другого батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов'янська встановили український прапор. Вона нагадує, що захоплення Донеччини розпочалося саме зі Слов'янська, коли російські угрупування увійшли в місто та захопили об'єкти влади. Так само відбувалося й у Краматорську.

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В Україні 13 липня оголосили про початок антитерористичної операції. Бої 2014 точилися саме біля Слов'янська та Краматорська. Кореспондентка пояснила, що це стратегічно важливі міста, адже з них можна було контролювати дороги. Внаслідок боїв українська сторона втратила 70 військових. Знищили майже 40 будинків і 4 школи. Загалом збитки від руйнування житлових будинків склали 1,5 мільярда гривень.

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