"Слугам по заслугах": хто отримав партійні "Оскари" й кого нагородили гарбузами

"Велика фракція" у Трускавці завершилася гучною вечіркою. На ній "слугам народу" вручили відзнаки у 16 номінаціях. Премія отримала красномовну назву "Слугам по заслугах".

Нардепів відзначали за важливі здобутки протягом 2 років у парламенті. Відзначали за їхню активність під час голосування, так і законотворчі ініціативи.

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"Відповідальність, наполегливість та шаолінь"

Премію "Відповідальність року" отримав І гор Копитін. Його відзначили як нардепа, який не пропустив жодного засідання Ради. Нагорода "Шаолінь року" дісталася Миколі Сольському. Цей "слуга народу" провів за парламентською трибуною найбільше часу. Галину Третьякову визнали "Наполегливістю року". Мовляв, вона не сходила зі своїх позицій навіть попри хейт.

"Євроінтегратор, децентралізатор, червона кнопка"

Чи не найгучнішою заявою Третьякової стосувалася дітей, які народжуються "у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги. Політикиня назвала дітьми "дуже низької якості". Це викликало обурення серед українців.

Найкращим "євроінтегратором" серед слуг визнали Марію Мезенцеву. Вона, до слова, очолює постійну делегацію України у Парламентській асамблеї Ради Європи. А от звання "децентралізатор року" дісталося Віталію Безгіну, експерту з питань місцевого самоврядування. Нардепку Людмилу Буймістер відзначили за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти. Її нагорода так і називається – "Червона кнопка року".

"Батько та інвест-няня"

"Батьком року" серед "слуг" обрали Павла Сушка – як депутата, який дбає про дітей з особливими потребами, зокрема – освітніми. У 2020 році він, наприклад, ініціював й очолив міжфракційне об'єднання, яке займається питаннями таких дітей. "Інвест-нянею року" стала Галина Янченко, голова тимчасової слідчої комісії з захисту інвесторів. Напрямком діяльності цієї ТСК буде, зокрема, розгляд скарг бізнесу, пояснювала депутатка раніше.

"Бджоли проти меду, кількість та якість"

Політикиня Анастасія Радіна перемогла у номінації з оригінальною назвою "Бджоли проти меду". Так її відзначили за найбільш "болючі" для депутатів закони. Натомість Дмитру Гетманцеву вручили премію "Кількість та якість" – як очільнику парламентського комітету, що провів найбільшу кількість реформ. Мовиться про комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Жартівливі номінації з гарбузами

Народні обранці посміялися й над курйозами, які відбувалися з ними упродовж парламентської діяльності. Переможцям у жартівливих номінаціях символічно вручали гарбузи. У "Слузі народу" попросили сприймати це з гумором.