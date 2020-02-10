Як Верховна Рада збирається захищати інвесторів

Ми живемо в часи, коли у світі триває боротьба за інвестора і за створення кращих умов для інвестицій держави конкурують між собою.

Просте та зрозуміле інвестиційне законодавство країни в такому разі є додатковим "бонусом" та конкурентною перевагою. Вважаю, що над цим завданням має більш активно працювати український парламент.

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Саме для цього у Верховній Раді буде створена Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту інвесторів. 5 лютого профільний Комітет ВРУ з питань регламенту та депутатської етики розглянув та підтримав мій відповідний проєкт Постанови N2601. Для повноцінного запуску ТСК лишився один крок – проголосувати за її створення на пленарному засіданні Верховної Ради.

Мета ТСК – реформувати законодавство, яке стосується інвестиційної діяльності, систематизувати його, а також побудувати надійну систему захисту прав інвесторів на законодавчому рівні. Як іноземних інвесторів, так і наших українських.

До складу Тимчасової спеціальної комісії увійдуть 13 народних депутатів практично з усіх фракцій та депутатських груп.

Головна відмінність Тимчасової спеціальної комісії від звичного для багатьох формату тимчасової слідчої комісії (ТСК) – у функціях. Вона створюється не задля розслідування, а заради попередньої підготовки чи доопрацювання законодавчої рамки.

Водночас, хочу наголосити, що ще одним великим напрямком діяльності ТСК з питань захисту інвесторів буде розгляд скарг бізнесу. Комісія стане тим парламентським майданчиком, до якого інвестори зможуть звертатись за допомогою.

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