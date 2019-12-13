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      "Мені потрібні сили, і не малі": секс-листування ще однієї "слуги народу" потрапило на камеру

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      Галина Третьякова – депутатка від СН / ukranews.com

      Знову листування про секс під час робочого дня в Раді потрапило в об'єктив журналістів. Цього разу мовиться про голову Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – депутатку від "Слуги народу" Галину Третьякову.

      Фото інтимного листування нардепки Галини Третьякової опублікував "Інформатор". 

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      Депутатка під час ранкової сесії Верховної Ради та обговорення закону про особливий статус окупованих районів Донбасу вирішила також обговорити секс на новому матраці зі своїм чоловіком.

      Третьякова
      Фото інтимного листування депутатки Третьякової / Джерело: "Інформатор"

      Галина Третьякова листувалася, на щастя, не аби з ким, а зі своїм чоловіком Сергієм Поповим. Той повідомив, що замовив новий матрац, який от-от привезуть.

      Депутатка вкрай емоційно відреагувала на таку новину: "Урааааааааа. Люблю тебе ще сильніше за матрац. Секс на новому матраці. Урааааа".

      Зауважимо, що у фейсбуці Третьякової вказано, що з Поповим вони одружилися 21 вересня 2019 року.

      Нагадаємо, раніше Богдан Яременко, український депутат Верховної Ради з президентської фракції "Слуга народу", листувався у парламенті з повіями. 

      Ситуацію не міг пропустити повз увагу відомий публікацією скандальних листувань у своєму телеграм-каналі пранкер Джокер.

      Він написав Третьяковій, однак та швидко "розкусила", з ким спілкується (дивіться фото з каналу Джокера):

       

       

      Джокеру Третьякова заявила, що "обговорювати (це листування – 24 канал) не буде, а от сексом зі своїм чоловіком займатися – буде".

      "Бо тоді продуктивність і його, і моєї праці вище. Мені потрібні сили, і не малі, щоб не втомлюватися. І ми підтримка один одному", – підсумувала Третьякова.

      Про всі листування Джокера – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      12 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Слуга народу Верховна Рада Секс-скандал Пранкер Джокер
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