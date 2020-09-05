Нардеп від "Слуги народу" та голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький іронічно "похвалив" колег по фракції словами "красиво лягли під міністра, молодці".

Це сталося після виступу міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Фото листування депутатів "Слуги народу" у внутрішньому чаті опублікував "Цензор.НЕТ".

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З тексту листування можна зауважити, що у Верховній Раді хочуть викликати на звіт очільника МОЗ Максима Степанова. "Голова" просить депутатів за це проголосувати.

Степанов дійсно виступив у парламенті під час години запитань до уряду, говорив про ситуацію з коронавірусом в Україні, відповідав на запитання народних обранців.

А після виступу Степанова нардеп від "Слуги народу" та голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький написав у чат: "Красиво лягли під міністра, молодці".

Депутатка Галина Янченко відповіла на це: "Мішо, припини параноїти". На жаль, інших деталей та пояснень ситуації, які б допомогли глибше її зрозуміти – немає.



Листування у чаті "слуг народу" потрапило в об'єктиви камер журналістів / Фото "Цензор.НЕТ"



Радуцький "похвалив" колег за "лягання під міністра" / Фото "Цензор.НЕТ"



Янченко порадила Радуцькому "не параноїти" / Фото "Цензор.Нет"



Михайло Радуцький у сесійній залі Верховної Ради / Фото "Цензор.Нет"

Нагадаємо Через виступ Лероса в Раді "слуг народу" просили "закрити цього під*ра": фото листування