Дивний інцидент трапився у Верховній Раді 1 вересня, а саме в ложі для преси. Сюди зайшов нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко та почав погрожувати фотографу Яну Доброносову.

Інцидент за участю Шевченка у Верховній Раді: версія Доброносова

Деталі неприємної події фотограф оприлюднив у фейсбуці. За його словами, "дивно виходить, але це вже не здивування".

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Отже, відповідно до версії подій від Дроносова, Шевченко прийшов на балкон, де перебував фотограф. І почав знімати, як той працює.

Не маю нічого проти, але коли він запитав: "Навіщо я це роблю?" Я відповів, вважаю, що він повинен займатись проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів: "мені по...й, що ти вважаєш". На жаль…

– зазначив Доброносов.

Що каже про свою поведінку Шевченко

Нардеп зауважив, що таким чином хотів показати інший бік папараці. Тобто, фоторепортерів, які знімають відомих людей потай і без їхньої згоди.

"Хто то працює в полі, не покладаючи рук і даючи країні хліб, хтось у шахті добуває вугілля, не шкодуючи здоров'я, а є окрема каста людей, які заробляють на тому, щоб знайти компрометувальний ракурс або поритися в чужому смартфоні", – вважає Шевченко.

Він додав, що останні ще й на найменших тролінг у відповідь кричать: "Мамо, викликайте ментів".

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У які ще гучні скандали потрапляв Шевченко

У жовтні 2019 року нардеп виступив у ефірі російського пропагандистського телеканалу. Під час своєї промови він згадав українську армію, формулу Штайнмаєра та заявив, що "мовне питання, яке підняли ультранаціоналісти, призвело до розколу суспільства". Окрім цього, він вступив у словесну перепалку з так званим главою бойовиків Денисом Пушиліним.

У листопаді того ж року Шевченко заявив, що російськомовних жителів сходу України силою змушують спілкуватися українською, "переламуючи через коліно". Політик наголосив, що він виступає за монокультурну Україну, тобто країну, де не ділитимуть народ за мовою. І тоді, на його переконання, Україна зможе легко дати відсіч Росії. Водночас "слуга народу" зауважив, що Україна – багатонаціональна країна, і тут живе багато російськомовного народу, а саме греків, болгар, євреїв і самих росіян. Загалом налічується кілька мільйонів російськомовних.

У травні 2020-го "слуга народу" заявив, що хотів би повернути медицину, яка існувала в часи СРСР. Він вважає радянську систему медицини в найкращою. А капіталізм капіталізм, який Україні нав'язують ззовні, ніколи тут приживеться. Крім того, парламентар розкритикував екочільницю МОЗ Уляну Супрун за те, що та почала реформу охорони здоров'я, яка існує в Канаді та Великій Британії.