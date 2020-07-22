Напередодні, 21 липня, в Києві нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкою. Сталося це під стінами Верховної Ради. Щоправда, політик вирішив одразу ж відповісти зловмиснику, підійшов і вдарив того в обличчя.

Волошина облили зеленкою: коротко

В депутата кинули яйцем, в якому й була зеленка. У підсумку рідина потрапила на його обличчя. Також постраждали ще кілька депутатів, які були поряд, зокрема "слуги народу" Олександр Кабанов і Євген Шевченко, пише 24 канал.

Детальніше Депутата від ОПЗЖ Волошина облили зеленкою: поліція вже затримала двох чоловіків

Під час словесної перепалки, яка сталася опісля, активісти пояснили Волошину, що йому дісталося за слова про те, що Україна – країна без суверенітету. За їхніми словами, вони воювали за Україну, натомість нардеп отримує гроші від Росії.

Поліції одразу ж вдалося затримати нападників, які навіть не намагалися втекти, а просто йшли вулицею Їх доправили до Печерського управління поліції для надання пояснень. За результатами перевірки "діям чоловіків нададуть правову оцінку".

До речі Облитий зеленкою нардеп Волошин посперечався з журналісткою 24 каналу: відео

Цікавий момент

Одразу після того, як правоохоронці затримали зловмисників, Волошин підійшов до одного з нападників і вдарив того в обличчя зі словами: "Ти мені очі випалив, с**а". Також відповів і Шевченко – опальний парламентар назвав активіста "твариною" та "фашистом".

Дивіться відео, як Волошин вдарив свого кривдника (Увага! Ненормативна лексика! 18+)

Відомо, що одним із тих, хто облив нардепів, виявився ветеран АТО, волонтер та активіст Олександр Погребиський.

Зверніть увагу! Ознайомитися з біографією Олега Волошина та дізнатися, чи він прославився, можете за цим почилання.