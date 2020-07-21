Під стінами Верховної Ради зеленкою в обличчя облили депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина. Вона також потрапила і на інших депутатів, які були поруч.

Правоохоронці одразу ж на місці затримали нападників, які навіть не намагалися втекти, а просто пішли далі по вулиці, пише 24 канал.

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Варто додати, що коли одного з них тримали з руками за спиною, Волошин підбіг та завдав йому удару в обличчя.

Після цього між депутатом та його прибічниками, а також активістами сталася словесна перепалка. При цьому нецензурна лайка лунала з уст усіх присутніх. Активісти заявили, що облили зеленкою Волошина за його слова про те, що Україна – країна без суверенітету. І заявили, що вони воювали за Україну, в той час як Волошин отримує гроші від Росії.

Волошин же знову заявив, що "Україну віддали МФВ", і спитав, чи нападника "за Сороса".

Відео сутички Волошина та активістів (обережно, присутня ненормативна лексика, 18+)