Народного депутата України Олега Волошина облили зеленкою, коли він прийшов до будинку Верховної Ради. Але сутички з активістами представнику ОПЗЖ виявилося замало, тому він вирішив ще й нахамити журналістці 24 каналу Лесі Виговській.

Після нападу на Волошина, Леся Виговська хотіла взяти в нього коментар на місці події. Однак нормально поспілкуватися з депутатом не вдалося, який в один з моментів перейшов на образи, пише 24 канал.

Нагадаємо Депутата від ОПЗЖ Волошина облили зеленкою: поліція вже затримала двох чоловіків

Наводимо діалог між Олегом Волошиним та Лесею Виговською, який зафіксували інші журналісти, які були на місці події.

– Я вкрай здивований журналістам, які не здатні адекватно реагувати на те, що відбувається навколо.

– Мені здається я адекватно реагую.

– Ну, вам так здається. А мені не здається. Тому я вважаю, що ви даремно працюєте в журналістиці. Ви могли б спокійно піти в партію Порошенка та почувати себе набагато комфортніше.

– А ви могли б взагалі не йти у депутати, і теж почувати себе…

– За мене мільйони людей проголосували. А де буде ваш Пєтя, ми ще подивимося.

– Ну, мене зеленкою не обливали.

– Слава Богу. Я бажаю, щоб вас ніколи не облили зеленкою, скільки б дебільних питань ви не задавали.

– Я вважаю, щоб ви мали трішки проукраїнську позицію, і вас би тоді теж не обливали зеленкою.

– я такий же громадянин України, як і ви.

– Я не думаю так.

Дивіться відео суперечки Олега Волошина та Лесі Виговської під сінами Ради

Варто додати, що сам Волошин, коли нападників було затримано, вдарив одного з них в обличчя. При цьому зробив це тоді, коли поліція тримала руки активіста за спиною.

Свій вчинок активісти пояснили словами Волошина про те, що Україна – країна без суверенітету, які він сказав у стінах парламенту.

Відео нападу на Волошина та його суперечки з активістами