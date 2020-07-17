Одіозний нардеп від партії Медведчука ОПЗЖ Олег Волошин заявив, що Україна не має власного суверенітету. Його слова засудили спікер Ради Дмитро Разумков та депутати п'ятьох фракцій та груп.

Що відомо про скандал із заявою Волошина

Під час виступу в Раді, депутат від ОПЗЖ Олег Волошин сказав, що "ніхто не захоче повертатись в країну, в якої немає суверенітету і де всі жебракують". Про це повідомляє 24 канал.

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Він також пояснив, що навмисне не прийшов на урочисте засідання парламнту з приводу 30-річчя Декларації про державний суверенітет України, "оскільки нічого відзначати".

Як на цю заяву відреагував Разумков та депутати

Голова Верховної Ради попередив, що піднімати в залі парламенту питання, які ставлять під сумнів суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України є неприпустимим.

Водночас депутати від "Голосу", "Слуги народу", "Європейської солідарності", а також представники депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра" вимагають від спікера направити запит в правоохоронні органи з метою перевірки заяви Волошина.

В оточенні нардепів співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко з трибуни парламенту висловив спільне обурення з приводу висловлювань депутата з ОПЗЖ.

Ми стали свідками плювка представника п'ятої колони в українському парламенті в тисячолітню історію України. Плювок, який був здійснений в пам'ять мільйонів українців, які загинули в боротьбі за незалежність України, які поневірялися по таборах, по тюрмах, по психіатричних лікарнях,

– сказав Батенко.

Дивіться відео скандального виступу Волошина в Раді:

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