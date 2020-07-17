Одиозный нардеп от партии Медведчука ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что Украина не имеет собственного суверенитета. Его слова осудили спикер Рады Дмитрий Разумков и депутаты пяти фракций и групп.

Что известно о скандале с заявлением Волошина

Во время выступления в Раде, депутат от ОПЗЖ Олег Волошин сказал, что "никто не захочет возвращаться в страну, в которой нет суверенитета и где все попрошайничают". Об этом сообщает 24 канал.

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Он также объяснил, что умышленно не пришел на торжественное заседание парламента по поводу 30-летия Декларации о государственном суверенитете Украины, "поскольку нечего отмечать".

Как на это заявление отреагировал Разумков и депутаты

Глава Верховной Рады предупредил, что поднимать в зале парламента вопросы, которые ставят под сомнение суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины является недопустимым.

В то же время депутаты от "Голоса", "Слуги народа", "Европейской солидарности", а также представители депутатских групп "За будущее" и "Доверие" требуют от спикера направить запрос в правоохранительные органы с целью проверки заявления Волошина.

В окружении нардепов сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко с трибуны парламента выразил общее негодование по поводу высказываний депутата из ОПЗЖ.

Мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины. Плевок, который был осуществлен в память миллионов украинцев, погибших в борьбе за независимость Украины, которые скитались по лагерям, по тюрьмам, по психиатрическим больницам,

– сказал Батенко.

Смотрите видео скандального выступления Волошина в Раде:

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