Облитый зеленкой нардеп Волошин поспорил с журналисткой 24 канала: видео
Народного депутата Украины Олега Волошина облили зеленкой, когда он пришел к зданию Верховной Рады. Но стычки с активистами представителю ОПЗЖ оказалось мало, поэтому он решил еще и нахамить журналисту 24 канала Лесе Виговской.
После нападения на Волошина, Леся Выговская хотела взять у него комментарий на месте происшествия. Однако нормально пообщаться с депутатом не удалось, в один из моментов он перешел на оскорбления, пишет 24 канал.
Напомним Депутата от ОПЗЖ Волошина облили зеленкой: полиция уже задержала двух мужчин
Приводим диалог между Олегом Волошиным и Лесей Выговской, который зафиксировали другие журналисты, которые были на месте происшествия.
– Я крайне удивлен журналистам, которые не способны адекватно реагировать на происходящее вокруг.
– Мне кажется, я адекватно реагирую.
– Ну, вам так кажется. А мне не кажется. Поэтому я считаю, что вы зря работаете в журналистике. Вы могли бы спокойно пойти в партию Порошенко и чувствовать себя гораздо комфортнее.
– А вы могли бы вообще не идти в депутаты, и тоже чувствовать себя…
– За меня миллионы людей проголосовали. А где будет ваш Петя, мы еще посмотрим.
– Ну, меня зеленкой не обливали.
– Слава Богу. Я желаю, чтобы вас никогда не облили зеленкой, сколько бы дебильных вопросов вы ни задавали.
– Я считаю, если бы вы имели немного проукраинскую позицию, и вас бы тогда тоже не обливали зеленкой.
– Я такой же гражданин Украины, как и вы.
– Я не думаю так.
Смотрите видео спора Олега Волошина и Леси Выговской под стенями Рады
Стоит добавить, что сам Волошин, когда нападавшийбыл задержан, ударил одного из них в лицо. При этом сделал это тогда, когда полиция держала руки активиста за спиной.
Свой поступок активисты объяснили словами Волошина о том, что Украина – страна без суверенитета, которые он сказал в стенах парламента.
Видео нападения на Волошина и его споры с активистами