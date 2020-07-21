Народного депутата Украины Олега Волошина облили зеленкой, когда он пришел к зданию Верховной Рады. Но стычки с активистами представителю ОПЗЖ оказалось мало, поэтому он решил еще и нахамить журналисту 24 канала Лесе Виговской.

После нападения на Волошина, Леся Выговская хотела взять у него комментарий на месте происшествия. Однако нормально пообщаться с депутатом не удалось, в один из моментов он перешел на оскорбления, пишет 24 канал.

Напомним Депутата от ОПЗЖ Волошина облили зеленкой: полиция уже задержала двух мужчин

Приводим диалог между Олегом Волошиным и Лесей Выговской, который зафиксировали другие журналисты, которые были на месте происшествия.

– Я крайне удивлен журналистам, которые не способны адекватно реагировать на происходящее вокруг.

– Мне кажется, я адекватно реагирую.

– Ну, вам так кажется. А мне не кажется. Поэтому я считаю, что вы зря работаете в журналистике. Вы могли бы спокойно пойти в партию Порошенко и чувствовать себя гораздо комфортнее.

– А вы могли бы вообще не идти в депутаты, и тоже чувствовать себя…

– За меня миллионы людей проголосовали. А где будет ваш Петя, мы еще посмотрим.

– Ну, меня зеленкой не обливали.

– Слава Богу. Я желаю, чтобы вас никогда не облили зеленкой, сколько бы дебильных вопросов вы ни задавали.

– Я считаю, если бы вы имели немного проукраинскую позицию, и вас бы тогда тоже не обливали зеленкой.

– Я такой же гражданин Украины, как и вы.

– Я не думаю так.

Смотрите видео спора Олега Волошина и Леси Выговской под стенями Рады

Стоит добавить, что сам Волошин, когда нападавшийбыл задержан, ударил одного из них в лицо. При этом сделал это тогда, когда полиция держала руки активиста за спиной.

Свой поступок активисты объяснили словами Волошина о том, что Украина – страна без суверенитета, которые он сказал в стенах парламента.

Видео нападения на Волошина и его споры с активистами