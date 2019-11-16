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      "Слуга народу" Шевченко знову видав гучну заяву: цього разу про пригнічення російськомовних

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      Євгеній Шевченко / "Голос Запоріжжя"

      Опальний нардеп від "Слуги народу Євгеній Шевченко вважає, що російськомовних жителів Сходу України силою змушують спілкуватися українською, "переламуючи через коліно".

      Як зазначив він у ефірі телеканалу ZIK, російськомовних жителів України змушують забути про своє коріння та культурні цінності.

      Зверніть увагу! Є або москаль, або українець, вивчіть мову, – Фаріон про російськомовних воїнів на Донбасі

      "Це веде до примирення у нас? Це веде до добробуту в країні?", – додає парламентар.

      Шевченко наголосив, що він виступає за монокультурну Україну, тобто країну, де не ділитимуть народ за мовою. І тоді, на його переконання, Україна зможе легко дати відсіч Росії.

      Водночас "слуга народу" зауважив, що Україна – багатонаціональна країна, і тут живе багато російськомовного народу, а саме греків, болгар, євреїв і самих росіян. Загалом налічується кілька мільйонів російськомовних.

      Я зробив запит в національну комісію щодо того, щоб вони дали свою правову оцінку "5 каналу" та журналісту Остапу Дроздову, який назвав жителів сходу людьми другого гатунку. Я боровся та буду боротися з тими людьми, які провокують міжнаціональну ненависть, ворожнечу та неприйняття інших людей за расовою приналежністю, мовною, територіальною та національною. Це мої абсолютні переконання,
      – заявив Шевченко.

      "Слуга народу" Шевченко зробив гучну заяву щодо української та російської мов в Україні: відео 

      Попередній скандал 

      Зауважимо, що це вже не перша гучна заява Євгенія Шевченка. Зокрема, нещодавно він виступив у ефірі російського пропагандистського телеканалу. Під час своєї промови він згадав українську армію, формулу Штайнмаєра та заявив, що "мовне питання, яке підняли ультранаціоналісти, призвело до розколу суспільства". Окрім цього, він вступив у словесну перепалку з так званим главою бойовиків Денисом Пушиліним.

      В Україні на такий крок нардепа відреагували доволі різко, включно з його колегами з фракції. Сам Шевченко пояснив свій вчинок необхідністю "донести громадянам Росії пряму позицію українського народу щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях".

      А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, нардепам загалом не забороняють ходити на російські телеканали, проте не рекомендують.

      Ми не рекомендуємо, це справді позиція. Чому? Тому що, як у ситуації з нардепом Шевченком, його підставили у чистому вигляді. Сказали, що йому треба виступити в студії, а включили напряму із лідером терористичного угрупування Пушиліним,
      – пояснив він.

      Ще один скандал! Кива у ефірі Кремль ТБ пояснив свою витівку з маскою "Джокера" у Раді

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Українська мова Слуга народу Скандал Битва за мови Думки про мову
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