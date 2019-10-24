Його підставили, – Арахамія про виступ нардепа Шевченка на російському телеканалі

Давид Арахамія вважає, що нардепа від "Слуги народу" Євгена Шевченка підставили із виступом на пропагандистському російському телеканалі.

Спочатку йому сказали, що він нібито має "просто виступити в студії". Про це голова фракції "Слуга народу" розповів перед тим, як розпочати перевірку на детекторі брехні.

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Арахамія зазначив, що нардепам загалом не забороняють ходити на російські телеканали, проте не рекомендують.

Ми не рекомендуємо, це справді позиція. Чому? Тому що, як у ситуації з нардепом Шевченком, його підставили у чистому вигляді. Сказали, що йому треба виступити в студії, а включили напряму із лідером терористичного угрупування Пушиліним,

– пояснив він.

Голова фракції "Слуга народу" додав, що російське телебачення славиться маніпуляціями, вирізками і монтажем.

"Щоб люди не страждали, говорячи п’ять хвилин, а потім наріжуть шматочки на хвилину – і там повністю викривиться суть". Такі журналістські стандарти на багатьох російських телеканалах", – додав він.

Чому Євген Шевченко пішов на російський телеканал?

Народний депутат від "Слуги народу" взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Сам він пояснив, що "рішення далося йому нелегко", а метою було – донести до росіян пряму позицію українського народу і влади України.

Під час свого виступу "слуга народу" прокоментував критику частиною українців формули Штайнмаєра. За його словами, ця ситуація "вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких у цілому їх політика полягає у ворожнечі, у війні"

Депутат давав коментарі пропагандистам через відеозв’язок.