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      Його підставили, – Арахамія про виступ нардепа Шевченка на російському телеканалі

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      Арахамія прокоментував виступ Шевченка на російському телеканалі
      Арахамія прокоментував виступ Шевченка на російському телеканалі / Фейсбук-сторінка "Слуги народу"

      Давид Арахамія вважає, що нардепа від "Слуги народу" Євгена Шевченка підставили із виступом на пропагандистському російському телеканалі.

      Спочатку йому сказали, що він нібито має "просто виступити в студії". Про це голова фракції "Слуга народу" розповів перед тим, як розпочати перевірку на детекторі брехні.

      Дивіться також: Депутат від "Слуги народу" посварився з ватажком бойовиків Пушиліним в ефірі російського каналу

      Арахамія зазначив, що нардепам загалом не забороняють ходити на російські телеканали, проте не рекомендують.

      Ми не рекомендуємо, це справді позиція. Чому? Тому що, як у ситуації з нардепом Шевченком, його підставили у чистому вигляді. Сказали, що йому треба виступити в студії, а включили напряму із лідером терористичного угрупування Пушиліним,
      – пояснив він.

      Голова фракції "Слуга народу" додав, що російське телебачення славиться маніпуляціями, вирізками і монтажем.

      "Щоб люди не страждали, говорячи п’ять хвилин, а потім наріжуть шматочки на хвилину – і там повністю викривиться суть". Такі журналістські стандарти на багатьох російських телеканалах", – додав він. 

      Чому Євген Шевченко пішов на російський телеканал? 

      Народний депутат від "Слуги народу" взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Сам він пояснив, що "рішення далося йому нелегко", а метою було – донести до росіян пряму позицію українського народу і влади України.

      Під час свого виступу "слуга народу" прокоментував критику частиною українців формули Штайнмаєра. За його словами, ця ситуація "вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких у цілому їх політика полягає у ворожнечі, у війні"

      Депутат давав коментарі пропагандистам через відеозв’язок.

      blog_ava
      Давид Арахамія проходить перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція
      сьогодні
      3438
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Російська пропаганда
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