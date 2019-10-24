Его подставили, - Арахамия о выступлении нардепа Шевченко на российском телеканале

Давид Арахамия считает, что нардепа от "Слуги народа" Александра Шевченко подставили с выступлением на пропагандистском российском телеканале.

Сначала ему сказали, что он якобы имеет "просто выступить в студии". Об этом председатель фракции "Слуга народа" рассказал перед тем, как начать проверку на детекторе лжи.

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Арахамия отметил, что нардепам в целом не запрещают ходить на российские телеканалы, однако не рекомендуют.

Мы не рекомендуем, это действительно позиция. Почему? Потому что, как в ситуации с нардепом Шевченко, его подставили в чистом виде. Сказали, что ему надо выступить в студии, а включили напрямую с лидером террористической группировки Пушилиным,

– пояснил он.

Председатель фракции "Слуга народа" добавил, что российское телевидение славится манипуляциями, вырезками и монтажом.

"Чтобы люди не страдали, говоря пять минут, а потом нарежут кусочки на минуту – и там полностью выкривится суть". Такие журналистские стандарты на многих российских телеканалах", – добавил он.

Почему Евгений Шевченко пошел на российский телеканал?

Народный депутат от "Слуги народа" принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Сам он пояснил, что "решение далось ему нелегко", а целью было – донести до россиян прямую позицию украинского народа и власти Украины.

Во время своего выступления "слуга народа" прокомментировал критику частью украинцев формулы Штайнмайера. По его словам, эта ситуация "вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в целом их политика состоит в раздорах, в войне"

Депутат давал комментарии пропагандистам через видеосвязь.